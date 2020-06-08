Общество

Александр Котов: Сегодня на плечах социальных работников лежит повышенная нагрузка

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов органов и учреждений социальной защиты населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«В системе социальной защиты работают особые люди, представителям этой профессии мало соответствовать квалификационным требованиям – нужно обязательно иметь открытое сердце, добрую душу и любить людей. Труд социальных работников всегда востребован, но сегодня на ваших плечах лежит повышенная нагрузка – сотрудники всех социальных служб и учреждений региона находятся на передовой борьбы с распространением коронавирусной инфекции», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что в ежедневном режиме соцработники помогают самым незащищённым группам населения: приносят продукты и лекарства, следят за состоянием здоровья подопечных, дают консультации, но в сегодняшнее непростое время они и сами нуждаются во внимании и поддержке.

«Большое вам спасибо за самоотверженный труд, за душевную щедрость и чуткое отношение к людям! Здоровья вам и благополучия!» - пожелал председатель областного Собрания.