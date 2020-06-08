Общество

В Псковской таможне началась практическая апробация таможенных операций

С 21 мая началась практическая апробация технологии совершения таможенных операций в Центрах электронного декларирования (ЦЭД) в отношении товаров, перемещаемых с особенностями, определенными статьей 103 федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, в апробации могут принять участие следующие участники внешнеэкономической деятельности:

получившие в соответствии со статьей 16 федерального закона решение о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, различными товарными партиями в течение периода времени, превышающего сроки, определенные статьей 101 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, и не начавшие таможенное декларирование компонентов товара (в случае необходимости изменения сведений о таможенном органе, где будет осуществляться таможенное декларирование товара, участник ВЭД в соответствии пунктом 4 части 2 статьи 17 Федерального закона вправе обратиться в Управление товарной номенклатуры ФТС России с заявлением о внесении изменений в решение о классификации товара);

планирующие обратиться в Управление товарной номенклатуры ФТС России с заявлением о принятии решения о классификации товара с указанием в заявлении наименования таможни, в структуре которой находится ЦЭД, на котором планируется проводить таможенное декларирование товаров.

Каждая отдельная партия компонентов товара, декларируемая ЦЭД, подлежит предъявлению одному таможенному посту фактического таможенного контроля, расположенному в регионе деятельности Северо-Западного таможенного управления, в котором находится ЦЭД.

Информация о начале практической апробации размещена на WEB-сервере ФТС России в разделе «Вниманию участников ВЭД» сайта (www.ved.customs.ru), а также в подразделе «Получить решение о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде» пункта 2 «Способы определения классификационного кода товара» раздела «Информация о классификации и происхождении товара» сайта (www.ved.customs.ru).