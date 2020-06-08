Общество

Более 4,5 тысяч псковичей получили уведомление о выплате на детей от 3 до 16 лет

В Псковской области более 4,5 тысяч жителей, имеющих детей от 3 до 16 лет, получили СМС от Пенсионного фонда РФ. Сообщения с текстом «Обратитесь за выплатой 10000 на детей 3-16 лет» поступили на телефоны 4 тысяч 708 жителей региона. В качестве отправителя СМС указан PFR_PSKOV.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области, СМС-информирование было проведено для граждан с детьми от 3 до 16 лет, еще не обратившихся за выплатой, чьи контактные данные имеются в информационной базе ПФР. Если СМС пришло к гражданам, которые уже подали заявление на выплату, его следует просто проигнорировать.

Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Оформить заявление удобнее всего дистанционно – через Единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Опекуны и попечители могут подать заявление только лично, в клиентской службе ПФР либо через МФЦ. Из-за мероприятий связанных с предотвращением риска заражения короновирусом, прием граждан в клиентских службах ПФР ведется только по предварительной записи.

Записаться на прием можно по телефонам, указанным в разделе «Контакты региона» на сайте ПФР www.pfrf.ru.