Общество

Александр Нестерук: Для проведения парада Победы нужно дождаться более благоприятной ситуации

Ситуация с распространением коронавируса в Псковской области далека от стабилизации, о выходе на плато говорить не приходится.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на совещании по вопросам подготовки и проведения военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пскове.

По его словам, речи о приглашении на парад лиц 65+ не идёт, это будет риск для их здоровья. При этом Александр Нестерук заметил, что проводить парад без зрителей и ветеранов тоже неправильно.

Он подчеркнул, что его очень волнует обстановка в Острове и Великих Луках, где противопоказано проводить масштабные мероприятия. В ходе доклада он также заявил, что в ряде регионов проводят тестирование лиц, участвующих в параде Победы, но Псков этого позволить себе не может из-за нехватки мощностей.

По мнению главного санитарного врача, в сегодняшних условиях мероприятие получится скомканным, нужно дождаться более благоприятной ситуации, чтобы провести парад в полномасштабном формате.