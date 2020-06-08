С тремя вариантами «за» и одним «против» запустили псковские власти опрос о точке общепита в Зеленом театре

Администрация Пскова на сайте «Мой дом» запустила опрос, касающийся элементов будущего благоустройства Зеленого театра. Объект в Ботаническом саду сейчас переживает тотальную реконструкцию, и уже обрел новую сцену, ведется перестройка зрительного зала.
«Как вы считаете, необходим ли объект общественного питания быстрого обслуживания на территории Зеленого театра?» - спрашивают инициаторы опроса у пользователей сайта. На выбор предлагают четыре варианта ответа: «Да»; «Да, но только во время мероприятий»; «Да, но только в теплый сезон»; «Нет».
Опрос продлится до 15 июня. В одном браузере можно голосовать, поочередно авторизуясь через «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Яндекс», «Гугл» и через сам сайт «Мой дом». Кроме того, для участия в голосовании необязательно жить в Пскове.