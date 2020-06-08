Общество

С тремя вариантами «за» и одним «против» запустили псковские власти опрос о точке общепита в Зеленом театре

Администрация Пскова на сайте «Мой дом» запустила опрос, касающийся элементов будущего благоустройства Зеленого театра. Объект в Ботаническом саду сейчас переживает тотальную реконструкцию, и уже обрел новую сцену, ведется перестройка зрительного зала.

Смотрите также Как выглядит новая сцена Зеленого театра. ФОТО

«Как вы считаете, необходим ли объект общественного питания быстрого обслуживания на территории Зеленого театра?» - спрашивают инициаторы опроса у пользователей сайта. На выбор предлагают четыре варианта ответа: «Да»; «Да, но только во время мероприятий»; «Да, но только в теплый сезон»; «Нет».

Опрос продлится до 15 июня. В одном браузере можно голосовать, поочередно авторизуясь через «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», «Яндекс», «Гугл» и через сам сайт «Мой дом». Кроме того, для участия в голосовании необязательно жить в Пскове.