Общество

Парад Победы с участием военной техники планируется в Пскове

Возможность проведения парада Победы в городах воинской славы Пскове и Великих Луках обсудили региональные власти на совещании 8 июня под руководством главы региона Михаила Ведерникова.

Как доложил начальник Псковского территориального гарнизона – командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Игорь Каплий, парад возможно провести 24 июня. В случае положительного решения старт торжественных мероприятий назначен на 10 утра.

Предполагается, что в Пскове в параде Победы будут задействовано порядка 1300 человек. Кроме того, пройдет механизированная колонна из 47 единиц техники.

По словам Игоря Каплия, подготовка к торжественным мероприятиям, несмотря на существующую неопределенность, ведется. Так, с 16 по 18 июня будет проходить тренировка парадных расчетов.

Игорь Каплий обратил внимание, что все подготовительные мероприятия проводятся с соблюдением необходимых норм безопасности.

Также на совещании прозвучало, что в Великих Луках планируется проведение парада с численностью участников более 200 человек.

Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что решение президента о проведении парада Победы 24 июня в Москве не является обязательным для всех регионов, субъекты сами вправе планировать торжественные мероприятия. По его словам, четыре региона уже приняли решение перенести парад на более позднюю дату.