Общество

Депутат Сергей Федоров об Александре Братчикове: Не ошибается только тот, кто ничего не делает

Депутат Псковской городской Думы, руководитель МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров положительно оценивает деятельность тандема главы города Елены Полонской и главы городской администрации Александра Братчикова. По его мнению, их совместная работа привела к позитивным изменениям в городе.

«Елена Александровна из числа избранных депутатов, мы проголосовали за нее, и в настоящее время намечается очень позитивное дальнейшее развитие ее тандема с Александром Николаевичем Братчиковым, - отметил депутат в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - С ее приходом на пост главы города ситуация в Пскове стала кардинально меняться как в плане уборки города, так и в решении многих социальных проблем. Я оцениваю работу тандема только в позитивном ключе и желаю им развивать свое понимание о работе на благо города».

Также Сергей Федоров положительно оценил работу Александра Братчикова на посту сити-менеджера. «Есть и недочеты в работе любого руководителя, нельзя сказать, что все гладко. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому Александр Николаевич на своем месте, у руля администрации Пскова, и мы все видим, какие масштабные изменения идут в плане строительства и реконструкции дорог, парков и скверов», - обратил внимание депутат, напомнив, что положительно деятельность главы городской администрации оценила и фракция КПРФ в гордуме, поддержав его годовой отчет на сессии 29 мая.