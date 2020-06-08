Общество

Неполная семья: проблема или мода?

Неоспоримый факт то, что неполная семья – это все более возрастающая проблема будущего. Еще не так давно основной причиной являлась ранняя смерть одного из супругов. Второй менее распространенный фактор – развод. Матерей-одиночек можно было сосчитать по пальцам.

Двадцать первый век — век информации и научных технологий. Если прошлое столетие можно назвать сентиментальной эпохой, то в настоящее время научный прогресс все больше вытесняет эмоции и чувства.

К планированию семьи подходят иначе

Если случилось несчастье, то тут уж ничего не изменить, смерть преодолеть невозможно, просто принимаешь. А вот к разводам стали относиться проще. Дети перестали быть преградой для расставания. Супруги могут развестись, несмотря на двадцатипятилетний брак. Это хорошо, если дети уже взрослые, но чаще всего случается, что они школьного или дошкольного возраста и воспитываются в неполных семьях.

Родители все чаще поступают эгоистично по отношению к своим детям. Одной из модных тенденций стало рожать детей «для себя». То, что раньше считали позором, вошло в моду. Успешная, красивая, здоровая, богатая – для счастья нужен только ребенок. Не беда, можно родить для себя. Воспитание детей только также является одной из современных предпочтений родителей.

Яркие примеры положительного воспитания ребенка в неполной семье представлены в фильмах «2+1», «Капитан фантастик», «Королева из Катве». В качестве примеров также подойдут тематически онлайн-игры, например, ориентированные на семейные ценности игровые автоматы Слот-У.нет, симуляторы семьи и родственных отношений, художественная литература.

Проблема нашего поколения – растерянные ценности семьи и брака

Много статей, посвященных правильному воспитанию детей в неполной семье. Ярко описываются проблемы одиночного воспитания и варианты решения сложившихся ситуаций.

Самые распространённые проблемы:

Враждующие родители. Последствия: ощущения ребенка виновным в разводе или же собственное негативное восприятие (комплексы). Попытка одного родителя замены другого (мать играет роль отца). Последствия: недостаток любви и ласки либо отсутствие у ребенка дисциплины, ответственности, контроля, самостоятельности. Недостаток общения как общественного, так и эмоционального. Последствия: проблемы в период полового созревания, восприятие общественности (замкнутость).

Советов по воспитанию детей существует множество, но на все вопросы ответов все равно не найти.

Есть лишь общие рекомендации:

точное обозначение роли родителя в семье (мама это мама, папа это папа);

общественная связь с противоположным полом (для мальчика дедушка, дядя, учитель или тренер мужского пола; для девочки бабушка, тетя, няня, учитель или тренер женского пола);

дружелюбное общение со вторым родителем либо теплые воспоминания в случае полного отсутствия одного из родителя (для создания положительного представления ребенка ко второму родителю);

эмоциональное и доверительное общение с ребенком.

Если развод неизбежен, а иногда он даже необходим (частые скандалы между супругами, домашнее насилие, алкоголизм или наркомания одного из супругов) – главной задачей для родителя является создание стабильного эмоционального и материального существования ребенка даже в неполной семье.