Общество

Более 14 тысяч цыплят из Чехии прошли ветконтроль в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», расположенном на российско-латвийском участке государственной границы в Псковской области, проведен ветеринарный контроль 14 тысяч 720 суточных цыплят, ввезенных из Чехии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз направлялся в адрес предприятия, занимающегося содержанием и разведением домашней птицы в Ярославской области.

Государственные инспекторы управления в ходе проведения ветеринарного контроля убедились, что ветеринарные сертификаты страны-экспортера гарантируют выполнение Единых ветеринарных требований Евразийского экономического союза, а транспортировка осуществляется без нарушений.

После проведения всех необходимых мероприятий цыплята были направлены в адрес получателя.

Всего с начала года на территорию Российской Федерации через пункты пропуска, расположенные в Псковской области, ввезено 69 тысяч 580 суточных цыплят из Чехии.