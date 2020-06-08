Общество

Сбербанк на Северо-Западе выдал более 2700 ипотечных кредитов по программе «Господдержка 2020»

С момента запуска программы «Господдержка 2020» Сбербанк на Северо-Западе выдал 2715 кредитов на покупку жилья в новостройках по льготной ставке на общую сумму 7,2 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском отделении банка.

Из них более 1500 кредитов – в Санкт-Петербурге на 4,8 млрд рублей. Таким образом, на столицу СЗФО приходится 67% от общего портфеля таких кредитов, 7,2% – на Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, по 4,2% – на Ленинградскую и Калининградскую области, 4,1% – на Вологодскую область, 3,7% – на Мурманскую область, 3,6% – на Республику Карелия, 3,4% – на Республику Коми, по 1,3% – на Новгородскую и Псковскую области.

Всего с 21 апреля Северо-Западный банк Сбербанка принял почти 7,5 тысяч заявок от клиентов на ипотеку с государственной поддержкой. Более половины от этого количества – 4 тысячи 32 заявки – от жителей Петербурга.

«Новая программа оживила спрос на ипотеку, что, как следствие, стимулирует и застройщиков. Всё это положительно влияет на рынок недвижимости в целом. Со своей стороны, мы стараемся сделать покупку жилья еще более доступной и комфортной. Так, до 30 июня 2020 года при использовании сервиса электронной регистрации права собственности покупатель недвижимости может получить в Сбербанке ставку по кредиту на 0,3 п. п. ниже», - заявил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербана Виктор Вентимилла Алонсо.

В конце апреля правительство РФ запустило программу льготной ипотеки на приобретение квартир в новостройках. В рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей – в других регионах России.

Первоначальный взнос по кредиту – от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования – до 20 лет.

Оформить ипотеку по льготной ставке можно онлайн на DomClick.ru до 1 ноября 2020 года. Подробности на сайте Сбербанка.