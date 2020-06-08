Общество

Коммунист Сергей Федоров: У нас есть только одна партия — город Псков

«Когда мы, депутаты гордумы, работаем на благо города, для нас не существует партийных фракций. Есть только одна партия — это город Псков, на благо которой каждая фракция старается что-то сделать», - заявил депутат Псковской городской Думы, член фракции КПРФ, руководитель МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя климат в городском парламенте.

«Когда мы все только избрались в гордуму, было некоторое недопонимание и вопросы. Были "минутки гнева", порой необоснованные. Бывало, на личности переходили. Но сейчас уже есть практически стопроцентное понимание, и острых конфликтов, возникающих из ничего и непонятно для чего, не существует. Да они и не нужны», - рассказал гость студии.

Обсуждения между депутатами в гордуме стали более предметными. Больше внимания они стараются уделить именно обсуждению вопросов жизнедеятельности города, а не выяснению межпартийных отношений. «В политических вопросах оппозиционности мы не теряем, но в решении основных вопросов жизни города занимать позицию «А Баба-Яга против» было бы неправильно. Это была бы совершенно бестолковая позиция», - заключил Сергей Федоров.