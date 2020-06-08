Общество

Путин заявил, что Россия выдержала испытание коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию помогла россиянам выдержать испытание коронавирусом.

Такое заявление он сделал на встрече с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника, которая прошла в режиме видеосвязи, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что россияне «прошли и еще проходят через суровые испытания» и сумели выдержать их, так как «ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия». При этом Владимир Путин отметил, что такие ценности в народе были сформированы историей России.

«Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны», - добавил Владимир Путин.