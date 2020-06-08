Общество

Почему в Пскове вместо газонной травы вдоль дорог растут сорняки, объяснил депутат Сергей Федоров

Почему в Пскове вдоль дорог растет не газонная трава, а сорняки, объяснил депутат Псковской городской Думы, руководитель МКУ «Специализированная служба» Сергей Федоров в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, некачественная уборка городских улиц, которая наблюдалась до недавнего времени, привела к почти полному исчезновению газонов. «Там не растет трава. Там растут сорняки. В зимний период снег во время уборки улиц посыпался противогололедными реагентами, кислотами и щелочами, а потом забрасывался на газоны. Потом все это таяло и пропитывало землю, - пояснил гость студии. - Уж если металлические ограждения на тротуарах искорежены от этой кислоты, то какая после этого будет расти трава».

Отсюда, по словам Сергея Федорова, возникают и пыльные бури, которые порой доходят высотой до второго этажа. «И получается, что когда идет дождь, на улицах грязно, а когда стоит жара - пыльно», - констатировал он.

По мнению депутата, нужно развить тенденцию грамотной влажной уборки города, как в больших городах. «Пора создавать свою службу или сделать ее на базе уже существующей. Закупить технику и проводить все своими силами. Потому что, если из существующих подрядчиков сегодня один недоуберет, а завтра другой, то эта проблема будет висеть в городе вечно», - полагает Сергей Федоров.

Долгое время проблема пыльных бурь, по его словам, остро стояла на Запсковье. «Выезжали с Контрольным управлением на улицы, там было по колено неубранной грязи, которая потом превращалась в пыль. Сейчас ситуация поменялась кардинально — улицы убирает уже другой подрядчик, хорошая техника используется, вывозит дорожный смет», - заметил гость студии.