Общество

Россиянам разрешили уезжать за границу лечиться и учиться

В России отменен ряд ограничений на выезд россиян за рубеж и въезд в страну иностранцев. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает «Интерфакс», на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ Мишустин напомнил, что для предотвращения распространения инфекции еще в марте был временно ограничен въезд в Россию иностранцев и выезд россиян. «Но мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные», — отметил Мишустин.

Он уточнил, что для многих людей важно находиться в России, в том числе для оказания помощи заболевшим родственникам, а другим, наоборот, нужно выехать из страны. Мишустин добавил, что в правительство поступило много обращений на эту тему. В итоге было решено внести изменения в режим ограничений, пишет «Росбалт».

Речь идет о том, чтобы дать возможность россиянам выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках за границей, а также для тех, кто едет на работу и учебу. Предусмотрен выезд и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за границей.

Также разрешено въехать в Россию иностранцам, которым необходимо пройти здесь лечение либо навестить близких родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе.