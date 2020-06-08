Общество

В Великих Луках под COVID-центр переоборудуют половину корпуса межрайонной больницы

В Великих Луках под COVID-центр отдадут половину корпуса межрайонной больницы на улице Больничной, 10. Как сообщает ГТРК «Псков», обстановку в медучреждениях города оценили московские медики. Они убеждены, что лечить заболевших коронавирусом в Великих Луках можно.

«Да, это наиболее удобный и рациональный вариант. Потому что здесь, помимо обычных коек, есть еще и реанимационные койки, то есть подведен кислород и все то, что необходимо для лечения больных с этой инфекцией», - сказал заведующий бригадой специализированной медицинской помощи НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Олег Черныш.

Располагавшиеся в межрайонной больнице отделения переведут в больничный корпус на улицу Пушкина, 5. «Освободим полностью один этаж, крыло. Помоем. В понедельник, я думаю, что быстренько начнём переезжать. И в понедельник-вторник вывезем пациентов отсюда, сразу занимаясь заключительной дезинфекцией и расстановкой мебели и аппаратуры», - рассказала главврач Великолукской межрайонной больницы Елена Никанорова.

Предполагается, что в великолукском COVID-центре будет развернуто порядка 150 коек. Здание требует косметического ремонта, но сейчас в приоритете — лечение больных.

Специалисты уверены, с самого начала нужно четко разделить помещения на чистую и грязную зоны, оформить санпропускники и шлюзы, чтобы снизить вероятность заражения медперсонала. «С учётом существующих условий и кадрового состава, наверное, самое сложное будет подобрать персонал. Или правильнее сказать, переориентировать персонал на работу в ковид-центре», - отметил Олег Черныш.

Принимать первых больных в новом центре планируют уже на этой неделе.