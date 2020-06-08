Общество

На набережной реки Псковы брусчатка сползает в реку

На дорожках в парке набережной реки Псковы брусчатка сползает в воду. Наблюдениями и фотографиями в одном из псковских сообществ в социальной сети «ВКонтакте» поделился местный житель. Об этом пишет «Московский комсомолец в Пскове».

«Мостовая» на улице Милицейской начала разваливаться в 2019 году. Сейчас ситуация ухудшилась, считает автор. Бордюрный камень и элементы брусчатки стали скатываться вниз к воде из-за подмыва берега.

Мужчина призвал власти обратить внимание на состояние набережной и устранить проблему.