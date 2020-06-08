Общество

Михаил Ведерников: Деятельность соцработников невозможно переоценить

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил соцработников с профессиональным праздником в ходе совещания по мерам соцподдержки населения, сегодня, 8 июня.

«Соцзащита граждан - одна из важнейших задач для властей Псковской области. Более 300 тысяч граждан в регионе получают какие-либо льготы. Значение работы социальных работников невозможно переоценить. Благодаря вашим усилиям каждый год растет список предоставляемых услуг», - заявил губернатор.

В качестве примера новых услуг он привел факт начала создания фонда по долговременному уходу за пенсионерами.

«Отдельно нужно отметить вашу роль в борьбе с пандемией коронавируса. Только в апреле и мае на "горячей линии" было принято и обработано около 20 тысяч заявок. Нужно отдать должное, ведь такой деятельной помощи со стороны активистов в Псковской области не было никогда. Я хочу сказать социальным работникам искренние слова благодарности за чуткость и неравнодушие к жизням людей», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников пожелал соцработникам душевных и физических сил в их благородном труде.