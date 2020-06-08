Общество

Звание «Заслуженный социальный работник» появится в Псковской области

Представители социальной сферы Псковского района попросили губернатора Михаила Ведерникова рассмотреть возможность введения в регионе звания заслуженного социального работника. С такой идеей они обратились в рамках совещания по мерам соцподдержки населения, сегодня, 8 июня.

«Мы, конечно, думали об этом. Насколько я знаю, данный вопрос находится в правовом управлении на экспертизе», - заявил глава региона.

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Михаил Ведерников пообещал, что возьмет вопрос на личный контроль, чтобы избежать проволочек. «В ближайшее время звание будет введено», - заключил губернатор.