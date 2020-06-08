Общество

Печорские и куньинские медики получили защитные костюмы

В Печорах на пост скорой медицинской помощи для врачей и медицинского персонала партийцы передали 10 противочумных защитных костюмов. Средства защиты вручила исполнительный секретарь Печорского местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина.

«Особенно важно сейчас обеспечить медиков, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, всеми необходимыми средствами защиты. «Единая Россия» оказывает врачам и медицинскому персоналу поддержку. Переданные партией средства защиты помогут обеспечить защиту медицинского персонала при работе с коронавирусными пациентами», – отметила Юлия Бабушкина.

Начальник поста Валентина Федорова поблагодарила за оказанное внимание. «Костюмы очень нужны, в них мы выезжаем на все случаи пневмоний, а также при подозрении на коронавирусную инфекцию нового типа», - рассказала она.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии, в Кунье в рамках партийной акции «Спасибо врачам» коллективу Куньинского филиала Великолукской межрайонной больницы защитные костюмы передали секретарь местного политсовета партии, депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев и глава района Олег Лебедев.