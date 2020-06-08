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Общество

Активистка из Перми рассказала, как малоимущие семьи со вторым ребенком остались без пособий

08.06.2020 19:50|ПсковКомментариев: 0

Матери из Кузбасса, Пскова, Перми, Смоленска и многих других регионов России запустили флешмоб, при помощи которого они хотят обратить внимание властей на их проблему. Малообеспеченные родители, у которых появился второй ребенок в 2018-ом или 19-ом году, получают пособия на малыша в возрасте от 1,5 до 3 лет из собственного маткапитала. Получается, если он был ранее потрачен, то денег на ребенка семья больше не получает, сообщает информационный портал Lifedd.

«По логике правительства, малоимущие семьи, у которых появился второй ребёнок с 2018-го по 2019-ый год, должны получать пособие на ребенка из собственного маткапитала. Лично мне в пенсионном фонде предоставили выплаты на малыша, но деньги на них брались из моих же материнских выплат. Получается, что государство дает деньги якобы на улучшение жилищных условий, но по факту они тратятся на второго ребенка», - рассказывает Алена Пьянкова из города Пермь.

Матери по всей стране объединились, чтобы добиться справедливой поддержки их детей от государства. Женщины не понимают, почему они не могут рассчитывать на те же выплаты, что получают родившие в 2020 году.

«Это неправильно. Ведь мамы, родившие в 20-ом году, получают маткапитал не только за первенца, который мы получаем за второго ребенка, но и пособия в размере МРОТ. Если у них появляется второй ребёночек, то к материнским выплатам прибавляется еще 150 тысяч рублей. С такими деньгами, конечно, не нужны пособия на второго малыша, ну а нам-то как быть?» - задается вопросом жительница Перми.

«В Конституции РФ написано, что все дети равны, но почему правительство поделило их по датам? На тех матерей, которые родили в 2018-ом или 2019-ом, выделяют пособия на первого ребенка в размере МРОТ региона и маткапитал в размере 466 тысяч рублей. Однако те, кто родил в 2020-ом году получают на первенца как пособия в виде МРОТ, так и 466 тысяч рублей в качестве маткапитала, а за второго ребенка материнские выплаты увеличиваются еще на 150 тысяч рублей. Выходит, что родившие на год-два раньше обделены в финансировании», - сообщает Lifedd.

«И почему власти считают, что на второго ребенка малообеспеченным семьям не должны выплачиваться пособия? То есть, после его появления, первому ребенку больше не нужны еда, одежда и игрушки. Таких недовольных мам, как я, много и мы пишем в соцзащиту, Пенсионный фонд, а также Путину, но отовсюду одни отписки» - продолжает активистка.

«Я считаю, что это несправедливо, должны предприниматься дополнительные меры. На мой взгляд, здесь идёт небольшое ущемление женщин, которые родили ранее 2020-го года. Но нужно понимать, что здесь выплаты матерям выделяются в соответствии с законодательством. Как мне кажется, для всех родивших должна быть введена специальная индексация, которая не будет обделять в пособиях по временным периодам и станет одинаковой для всех. Необходимо принимать меры, чтобы не возникало какого-либо ущемления в финансовом плане. Дискриминацией я этого не назову, но считаю, что такого быть не должно», - комментирует флешмоб матерей России адвокат и ТВ-эксперт на «Первом канале» Максим Калинин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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