На Псковскую область надвигаются грозы

В Псковской области в период с 18.00 до 20.00 ожидаются грозы, сообщает Псковский гидрометцентр.

Рекомендации от ГУ МЧС России по Псковской области:

если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка. Также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер;

не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист);

во время грозы нужно держаться подальше от электропроводки, антенн;

стоит отключить радио и телевизор, избегать использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, нельзя касаться металлических предметов. Если у вашего радио - или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы на открытой местности:

отключите сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике, наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна;

при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь меньшую площадь соприкосновения с землей;

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах;

во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов необходимо набрать номер 112 или 101