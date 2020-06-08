Общество

В УФСИН России по Псковской области сотрудники производственных служб повысили квалификацию

В УФСИН России по Псковской области под руководством главного инженера УФСИН Андрея Одина на базе исправительной колонии № 3 прошел учебно-методический сбор сотрудников производственных служб учреждений уголовно-исполнительной системы региона.

Во время проведения мероприятия отрабатывался широкий спектр вопросов повседневной служебной деятельности Центров трудовой адаптации осуждённых. Согласно программе сбора, его участники отработали как теоретическую часть, так и практическую.

На первой из них участники обсуждали вопросы организации различных направлений производственной деятельности: от создания в исправительных учреждениях дополнительных рабочих мест для осужденных, организации взаимодействия с органами местного самоуправления и сторонними организациями, до разработки природоохранной документации в учреждениях УИС, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Практическая часть сбора, которая прошла непосредственно на производственных участках Центра трудовой адаптации ИК-3, сотрудники производственных служб ознакомились с основными моментами в организации работы производственного сектора, а также обменялись опытом работы.

По оценке руководителя сборов, цели мероприятия были достигнуты, а уровень служебной подготовки участников признан «удовлетворительным». Приобретённые во время мероприятия навыки повысят эффективность служебной деятельности сотрудников учреждений.