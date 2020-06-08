Общество

Псковских пенсионеров приглашают к участию в олимпиаде «Я – профессионал»

В этом году в России проводится Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью для старшего поколения. Финал соревнования пройдет 9 июля, впервые в онлайн-формате. Подготовиться к чемпионату пожилым людям помогут участники студенческой олимпиады «Я – профессионал».

Студенты примут участие в проведении регионального этапа в Пскове и проконсультируют пожилых людей по вопросам подготовки к чемпионату. Для участия в чемпионате нужно отправить заявку на почту sprpskov@yandex.ru или связаться по телефону: 89211165776 Светлана Мельничук.

Олимпиада «Я – профессионал» – это масштабное практико-ориентированное соревнование для студентов российских вузов. В этом году состязания прошли в третий раз. Задания олимпиады проверяют не только теоретические знания участников, но и прикладные профессиональные компетенции.

В 2020 году участники олимпиады могли выбрать одно или несколько из 68 направлений олимпиады. Они охватывают различные профессиональные области: гуманитарные, педагогические, компьютерные, инженерные, социально-экономические, медицинские и естественно-научные.

Дипломанты олимпиады делятся на три категории в зависимости от набранных баллов: призеры, победители и медалисты. Все они могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в профильной компании. Для медалистов также предусмотрены премии до 300 тысяч рублей.