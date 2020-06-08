Общество

Путин запретил «пиратские» приложения для гаджетов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке приложений, нарушающих авторские права. Соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации в понедельник, вступит в силу 1 октября, передает «Интерфакс».

Закон вводит четкое указание на необходимость прекращения доступа к контенту, нарушающему авторские права, распространяемому через магазины приложений мобильных устройств.

Также документ устанавливает термин «программное приложение». Под этим понимаются «программы для электронных вычислительных машин, с помощью которых без соответствующего разрешения правообладателя объекты авторских или смежных прав распространяются в интернете». Кроме того, вводится термин «владелец программного приложения».

Закон обязывает информационный ресурс самостоятельно ограничивать доступ в случае отказа или бездействия владельца программного приложения.

Также устанавливается обязанность оператора связи ограничить доступ к программному приложению после получения соответствующих сведений от Роскомнадзора.

Авторами законопроекта выступили Александр Ющенко (КПРФ), Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Госдума одобрила закон 27 мая, Совет Федерации - 2 июня.