Общество

Ремонт водоподогревателя начался в «проблемном» доме в Пскове

В понедельник, 8 июня, директор управляющей компании МБУ «Жилище» Виктор Лукин заявил, что решен вопрос с поиском подрядчика, который займется очисткой водоподогревателя в общежитии по улице Леона Поземского, 126. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления.

«Сегодня уже начались работы по промывке водоподогревателя, подключена специальная система, которая с помощью кислот очищает трубы от известковых отложений. Подрядчик контролирует весь процесс, очистные работы будут вестись в течение недели. После чего будем запускать воду и проверять работоспособность водоподогревателя», - подчеркнул Виктор Лукин.

Напомним, на прошлой неделе состоялся выезд главы Пскова Елены Полонской совместно с депутатом Псковской городской Думы по округу № 12 Григорием Стороненковым по обращению жителей общежития по улице Леона Поземского, 126. Жильцы обратились с просьбой оказать содействие в решении вопроса водоснабжения дома горячей водой. На протяжении двух лет подача горячей воды в квартиры происходит нерегулярно, с продолжительным отключением.

Глава муниципалитета поручила в срочном порядке директору УК найти подрядную организацию, которая займется очисткой.