Общество

Военный комиссариат Пскова рассказал, кого обучит бесплатно на права категории «Е»

Военный комиссариат Пскова и Псковского района Псковской области производит набор граждан, в ПОУ «Псковскую ОТШ» ДОСААФ России на обучение по специальности водитель грузового автомобиля с прицепом категории «Е». Как сообщил Псковской Ленте Новостей военный комиссар Пскова и Псковского района Валерий Дмитриев, продолжительность обучения составляет 1,5 месяца.

Обучение бесплатное.

Основные требования: Граждане, в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на военную службу осенью 2020 года, необходимо иметь стаж категории «С» от 1 года и более.

За справками обращаться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г.Псков, ул. Новаторов, 3. а, 5 этаж, кабинет 508 и по телефонам 53-89-51, +7 992 290-98-39.