Общество

Жители Порховского района поделились с губернатором опасениями по поводу возможного закрытия сельской школы

Жители Порховского района поделились с губернатором опасениями по поводу возможного закрытия сельской школы. Обращение опубликовано 8 июня на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Уважаемый Михаил Юрьевич! Пишут Вам родители ученика Дубровенской средней школы Порховского района. Обращаемся к Вам, потому что знаем - вы противник закрытия сельских школ. По слухам, нашу школу хотят закрыть. Это только слухи, так нас уверяют, но почему-то все знают, что присоединят нас к Павской школе», - написала Марина Кулага.

«От Дубровно до Пав ведут две дороги, обе в аварийном состоянии. По дороге через деревню Заречье (20 км) могут проезжать только трактора и лесовозы. По дороге через Боровичи (40 км) ездят только в случае крайней необходимости, состояние как после бомбежки. Возить детей по таким дорогам, значит подвергать их жизнь постоянной опасности. Для закрытия нашей школы нет никаких предпосылок! В этом году в ней будут учиться 32 человека, возможно, больше. У нас сильный педагогический состав, знающий свое дело директор, активные родители, замечательные дети, которые участвуют во всех городских и областных конкурсах и олимпиадах, занимают призовые места», - говорится в обращении.

«Дубровенская волость привлекательна тем, что здесь развитая инфраструктура. В Дубровно есть магазин, почта, фельдшерский пункт, Дом культуры, сельсовет, храм, а самое главное - школа. В течение нескольких лет сюда переехали из Санкт-Петербурга на ПМЖ 5 семей с детьми (10 детей, 7 из которых уже учатся в школе), мы в их числе. Многодетная семья переехала из Астрахани (9 детей, 5 из которых учатся в школе), в волости повысилась рождаемость. Семьи с детьми переехали в Дубровенскую волость с надеждой и уверенностью, что наши дети будут 11 лет учиться в школе, а не ездить 20 км по убитым дорогам.

Давайте смотреть правде в глаза - закрытие школы влечёт за собой гибель села. Кто из администрации Порховского района возьмёт на себя ответственность за уничтожение села? Родители учеников Дубровенской школы отправили Степанову В.Н. официальное письмо от 05.06.2020 с просьбой прояснить ситуацию. Но в данный момент в районе очень сложная ситуация, администрация на самоизоляции. Мы с тревогой смотрим в будущее, боимся, что время может быть упущено. Надеемся, что слухи, всего лишь слухи! Помогите школе быть!», - просят главу региона.