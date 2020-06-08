Общество

Известная псковичка присоединилась к благотворительной акции-эстафете #помогиврачам

Известная актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд присоединилась к благотворительной акции-эстафете #помогиврачам. Об этом она сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

«Сегодня вместе с @theatreofnations я присоединяюсь к благотворительной акции-эстафете #помогиврачам и читаю для вас монолог реального медицинского работника, находящегося на передовой борьбы с коронавирусом. На собранные в ходе акции средства фонд «Живой» закупит комплекты индивидуальной защиты для сотрудников Кирилловской ЦРБ (Волгоградская область) и Симферопольской клинической больницы», - сообщила Юрия Пересильд.

«Вы можете оставить любое пожертвование на сайте фонда «Живой» www.livefund.ru или отправить SMS со словом ТЕАТРНАЦИЙ (пробел) сумма пожертвования (цифрами) на короткий номер 3443. Например: ТЕАТРНАЦИЙ 1000», - написала актриса.