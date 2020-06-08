Общество

В Псковской области 50 детей пожаловались на укусы клещей за неделю

181 человек обратился в медорганизации Псковской области по поводу укуса клеща за неделю, с 28 мая по 3 июня. Среди них - 50 детей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидемического сезона на укусы клещей пожаловались 1 тысяча 60 человек, в том числе 368 детей, что на 45,1 % ниже в сравнении со среднемноголетними недельными данными. А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество обратившихся уменьшилось на 40,65 %.

В 2020 году против клещевого вирусного энцефалита были привиты 1 тысяча 488 человек, в том числе 51 ребенок.

Серопрофилактика проведена трем детям в возрасте до 17 лет, добавили в управлении.