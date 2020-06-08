Общество

В России предложили субсидировать санаторное лечение переболевших COVID-19

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил с инициативой предусмотреть механизм субсидирования расходов граждан на санаторно-курортное лечение во время преодоления последствий пандемии, как минимум до 2022 года. Об этом говорится в письме главы бизнес-объединения премьер-министру Михаилу Мишустину.

Санаторно-курортный комплекс России, обладая значительным потенциалом коечной емкости и обеспеченности кадрами, в первую очередь, медицинскими, может быть эффективно задействован в борьбе с последствиями COVID-19, отмечается в письме. В РСПП предлагают обеспечить бюджетное финансирование расходов, связанных с реабилитацией в оздоровительных комплексах граждан, перенесших коронавирус и пневмонию, а также медперсонала, задействованного в оказании помощи населению в период пандемии, пишет газета «Известия».

Такие меры позволят снизить нагрузку на систему здравоохранения за счет быстрого и качественного восстановления здоровья и трудоспособности граждан, считают в бизнес-объединении.