Общество

Нацпроект по внутреннему и въездному туризму разработают в России

Посвященный туризму национальный проект появится в России, его подготовкой сейчас занимается правительство. Об этом рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин, участвующий в заседаниях рабочих групп.

«Сейчас самое время создать нацпроект по внутреннему и въездному туризму. Учитывая ситуацию на внешних рынках и тот факт, что россиян пока не пускают за границу, он приобретает большую актуальность», — цитирует Александра Калинина газета «Известия».

По его словам, подготовку нацпроекта в правительстве ведут восемь рабочих групп под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В них входят представители деловых объединений, госкомпаний, профильных ассоциаций, уточнил президент «Опоры России».

Александр Калинин отметил, что широко обсуждаются такие меры, как софинансирование расходов туроператоров, удешевление перевозок по России и повсеместное внедрение электронных виз для иностранцев. При оптимистичном сценарии реализация нацпроекта начнется уже в 2021 году и потребует не менее 80 млрд рублей ежегодно, добавил он.