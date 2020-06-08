Общество

МЧС предлагает региональным властям увеличить территории пляжей

МЧС России в условиях пандемии предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих, а арендаторам территорий - оборудовать дополнительные спасательные посты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве отметили, что в связи с ограничением выезда россиян на отдых за рубеж посещение пляжей в регионах России увеличится. При этом предлагаемые к открытию пляжи наступившим летом снизят поток отдыхающих примерно в два раза, что обусловлено необходимостью соблюдения ими на пляжах социальной дистанции 1,5-2 метра. «В таких условиях ведомство предлагает региональным властям увеличить территории пляжей и зон купания для наибольшего охвата отдыхающих. При этом арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты», - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем МЧС предостерегает население от отдыха в стихийных местах вблизи водоемов. Согласно статистике, «дикие пляжи» опасны, поскольку дно водоема и берег не очищены от мусора, границы заплыва не определены, там нет спасательных постов.