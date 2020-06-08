Общество

Имущество псковича арестовали приставы за неуплату алиментов

В Пскове имущество должника по алиментам арестовано судебными приставами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области, по решению суда пскович был обязан выплачивать алименты на содержание дочери. Официально нигде не работающий должник предпочел не заботиться в финансовом плане о своем ребенке. Его задолженность по алиментам достигла 700 тысяч рублей.

В отношении псковича и его имущества судебными приставами вынесены запреты и ограничения. Сам же пскович постоянно скрывается. В настоящее время отец-должник по алиментам находится в исполнительном розыске.

Несмотря на это, судебным приставам удалось узнать, что в собственности у должника имеется помещение в центре Пскова. В помещении находится частная организация, не относящаяся к должнику.

Судебный пристав арестовал это помещение и оценил его в сумму задолженности гражданина по исполнительному производству. Взыскательница дала согласие забрать данное помещение в счёт оплаты задолженности по алиментам.

В настоящее время у псковича остался ещё долг по исполнительскому сбору. Разыскные мероприятия по его местонахождению продолжаются.