Общество

Пропавшая куньинская пенсионерка могла уехать на попутной машине

Пропавшая в Кунье пенсионерка Нина Панкова могла уехать куда-либо на попутной машине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Мы предполагаем, что она могла куда-то уехать, в том числе и на попутной машине. Нам нужны свидетельства, чтобы понять, в какую сторону она могла двигаться, так как в Кунье и рядом ее никто не видел», - написали участники поиска.

Волонтеры с родственниками последние три дня с утра до ночи прочесывали и осматривали природную зону, расклеивали ориентировки и опрашивали жителей соседних населенных пунктов, во многих из которых не знали о пропаже пожилой женщины. Инфорги искали ее в больницах, прозвонили даже часть Смоленской и Тверской областей.

«Результатов нет, а значит, нужно продолжать распространять ориентировку», - отметили волонтеры.

Каждый неравнодушный может помочь любым способом:

1) распространить пост;

2) помочь в печати ориентировок;

3) помочь участием в поиске, уточнив у инфорга, какие есть задачи.

В поисковом отряде отметили что в поисках важную роль играют квадрокоптеры.

«Там, где пропала бабушка Нина, большое количество полей и открытых территорий. Нам нужно продолжать летать еще. Незакрытых участков очень много. Если у вас есть квадрокоптер DJI Phantom4, Mavic 1, 2 pro, zoom и желание помогать в поисках людей, пропавших в природе, позвоните нам на "горячую линию" в любое время 88007005452 или заполните анкету в группе беспилотной авиации в соцсети «ВКонтакте». Если вы умеете управлять коптером, то пройти обучение можно дистанционно — вас всему научат, расскажут, с какими программами лучше работать», - призвали волонтеры неравнодушных граждан.