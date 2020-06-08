Общество

Прокуратура помогла 12 сиротам получить квартиры в Пскове

Прокуратура города Пскова по обращениям 12 местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города не обеспечила сирот благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они вынуждены были длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры. В связи с этим прокурор города обратился в суд с исками к администрации Пскова об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем.

Суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время решения суда исполнены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами в городе Пскове.