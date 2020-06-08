Общество

Более половины россиян собрались за рубеж после открытия границ

Больше половины опрошенных жителей России (52%) заявили, что в случае открытия границ и полной отмены ограничений этим летом поедут путешествовать по миру.

Чаще всего россияне называли в качестве страны, в которую бы они хотели поехать в отпуск, Италию, Испанию и Грецию. За такой вариант проголосовали 38,1%. Еще 23% респондентов привлекли Прибалтика, Болгария и Армения, почти 15% думают об Африке, 12,6% — об Азии. По 5% опрошенных хотели бы побывать в США и Австралии, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса OneTwoTrip.

Также в случае отмены мер, введенных из-за коронавируса, почти четверть респондентов (24%) были готовы остаться в стране и отдыхать на отечественных курортах, еще 7,7% опрошенных сказали, что думают о таком варианте и склоняются к нему.

Всего в опросе поучаствовали 2,1 тыс. человек.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия откроет границы для выезда граждан за рубеж на работу, учебу или лечение.