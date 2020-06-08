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Метод работы Ульяны Михайловой не профсоюзный, а авторитарный - зампредседателя ФНПР

Метод работы Ульяны Михайловой не профсоюзный, а авторитарный. Об этом заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь сегодня, 9 июня, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, вопросов к Ульяне Михайловой как к экс-председателю профобъединения много. «То, что сегодня произошло, логично вытекает из той пятилетней работы, которая предшествовала сегодняшней конференции. Взвешивая плюсы и минусы, я прямо скажу — минусов было намного больше. Тот метод работы, который был использован отличается от профсоюзного. Он больше авторитарный. А мы провозглашаем справедливость и социальный диалог. У нас все решения принимаются коллегиально. К большому сожалению, в псковском профсоюзе это было нарушено. Очень часто мы это видели и делали замечания. Многие вещи, которые делались членскими организациями и руководителями, выдавались как личные победы, что, на мой взгляд, неправильно. Я не хочу затрагивать отношение к собственности, и как вела себя в этом плане Ульяна Михайлова, это никакой критики не выдерживает», - прокомментировал Давид Кришталь.

По мнению эксперта, тот факт, что Ульяна Михайлова не смогла быть на совете, который состоялся 5 июня, и не смогла присутствовать на отчетно-выборной конференции означает, что она не может посмотреть в глаза делегатам. «Значит, есть на то веские причины», - уверен председатель ФНПР.

Давид Кришталь заявил, что это редкий случай, когда председатель не вышел с докладом и не отчитался о работе. «Она не допустила до работы контрольно-ревизионную комиссию, и впервые в истории профсоюзного движения России сегодня была конференция, где не было доклада комиссии. Поэтому вновь избранная контрольно-ревизионная комиссия должна провести полную ревизию профобъединения», - сказал председатель ФНПР.