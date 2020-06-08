Общество

Игорь Иванов: Нам предстоит непростой путь, но наша команда к этому готова

«Нам предстоит непростой путь, но наша команда к этому готова», - заявил новый председатель СОП «Псковский облсовпроф» Игорь Иванов сегодня, 9 июня, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он подчеркнул, что результатом отчетно-выборной конференции, которая прошла 8 июня, доволен.

На конференции присутствовали 16 членских организаций из 19, из 63 избранных делегатов в работе конференции принимали участие 56. «Практически по всем вопросам голосование было единогласное», - отметил Игорь Иванов.

Он напомнил, что за его кандидатуру как председателя профобъединения проголосовали 53 делегата и трое воздержались.

«Я считаю, что это хороший показатель, нам предстоит непростой путь, но наша команда к этому готова», - прокомментировал председатель СОП «Псковский облсовпроф» Игорь Иванов.