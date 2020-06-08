Общество

Более 28 тысяч исследований на коронавирус проведено в Псковской области

По состоянию на 8 июня в Псковской области проведено 28 тысяч 217 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Из них подведомственная региональному управлению Роспотребнадзора лаборатория провела 18 тысяч 104 теста, Центр по профилактике и борьбе со СПИД – 10 тысяч 113, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В ГБУЗ ПО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» тесты на коронавирус проводят всем желающим на платной основе. Наличие клинических проявлений заболевания - необязательное требование. Сдать тест можно в любой рабочий день с 16.00 до 16.30 в порядке живой очереди.