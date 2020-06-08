Общество

Зампредседателя ФНПР: Профсоюзный актив Псковской области достаточно сильный

Профсоюзный актив Псковской области достаточно сильный, заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь сегодня, 9 июня, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Он отметил, что в регионе ведется большая, реальная работа по защите членов профсоюза.

«Социальное партнерство на уровне членских организаций, или отраслевиков есть, общего социального партнерства нет, оно отсутствует, прервано и практически уничтожено, безусловно, первым лицом, тем руководителем, который был на должности председателя профобъединения», - сказал Давид Кришталь.

По его убеждению, вопрос социального партнерства очень важен, но на уровне Псковской области он сильно нарушен. «Нет взаимодействия между профобъединением и исполнительной властью, профобъединением и губернатором», - заявил председатель ФНПР и добавил, что в этом плане необходимо сделать перезагрузку.

Давид Кришталь уверен, что с избранием председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова, положение изменится и социальный диалог с региональной властью будет налажен.