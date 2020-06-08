Общество

Более 20 патриотических акций пройдут в Псковской области в честь Дня России

На территории Псковской области в честь Дня России пройдет более 20 акций. Жители региона из-за ситуации с распространением COVID-19 смогут принять в них участие дистанционно.

Некоторые проекты уже стартовали, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Так, в рамках челленджей #РусскиеРифмы и #РусскоеСлово участникам предлагают записать видео, где они читают стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков. После этого материал публикуется в социальных сетях с соответствующим хештегом.

В социальных сетях проходят патриотические флешмобы и акции, объединенные хештегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ. В их число вошли мероприятии «Мы современники», «Сердечная благодарность», «Будущее России», танцевальный флешмоб «Давай Россия».

Ряд мероприятий в праздничные дни разработан и для детей. В рамках акции «Рисуя Россию» юные псковичи смогут представить, кем они станут в будущем, какой они видят свою родную страну.

В ходе акции «Окна России» жителям региона предлагается украсить окна домов и офисов символикой, приуроченной к празднованию Дня России. Это могут быть флаги, открытки, рисунки.

Непосредственно 12 июня планируется организовать общероссийское исполнение Гимна Российской Федерации. В установленное время жителям региона предлагают в распахнутых окнах исполнить главное музыкальное произведение страны. Время проведения общероссийской акции станет известно позже. В течение дня пройдет проект #ВеликиеПесниВеликойРоссии, в рамках которой известные песни будут записаны на языках разных коренных народов страны и опубликованы в социальных сетях.

Напомним, что из-за складывающей ситуации с распространением COVID-19 ключевые праздничные мероприятия проходят в онлайн-формате. Так, 9 Мая состоялись воздушный парад и ряд дистанционных проектов. Также ранее в онлайн-формате прошли Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, главным мероприятием которых стал гала-концерт.