Общество

Игорь Иванов: Для улучшения положения трудящихся будут использованы все механизмы профсоюзной работы

Профсоюзы и профобъединения Псковской области будут использовать все механизмы профсоюзной работы для улучшения положения трудящихся, заявил новый председатель СОП «Псковский облсовпроф» Игорь Иванов сегодня, 9 июня, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, это могут быть и протесты, и митинги, но только после того, как пройдут все этапы переговорного процесса, обсуждения в комиссиях, после привлечения экспертного сообщества, обращения в вышестоящую профсоюзную структуру.

Кроме того, в ходе беседы Игорь Иванов добавил, чтобы в регионе заработала система социального партнерства, нужно приложить усилия и поработать, и для этого у Псковского облсовпрофа есть все необходимые ресурсы.