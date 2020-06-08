Общество

Вебинары по подготовке к ЕГЭ в условиях дистанционного обучения проводятся для педагогов

Педагоги Псковской области могут принять участие в вебинарах «Психологические основы подготовки к ЕГЭ в условиях дистанционного режима обучения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Отметим, вебинары начались 3 июня и продолжатся до 11-го. Они проводятся по инициативе Московского государственного психолого-педагогического университета и при поддержке Федерального института педагогических измерений, а также Федерации психологов образования России в соответствии с поручением министерства просвещения РФ.

Вебинары организованы в целях обсуждения проблем и определения перспектив развития психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на этапе подготовки и сдачи выпускных экзаменов.

Цикл вебинаров включает различные мероприятия, в том числе 11 июня будет оказана помощь в выработке оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ.

Время проведения вебинаров: 11.00 - 12.30 (время московское).