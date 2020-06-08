Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Евгением Шапкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM).

Гость студии – начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области - главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о комфортной городской среде: какой она должна быть, что не так с ней в Пскове, что предпринимается, чтобы сделать наши общественные пространства более современными, комфортными, продуманными. Также Евгений Шапкин расскажет о знаковых инфраструктурных проектах развития городского пространства и о дизайн-коде Пскова - титанический труд обрел завершенность и, надо надеяться, будет постепенно реализовываться на практике.

Звоните гостю студии по телефону прямого эфира 56-73-72.