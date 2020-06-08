Общество

12 июня Путин проведет публичные мероприятия в честь Дня России

Президент Владимир Путин в День России, 12 июня, проведет публичные мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, на этот день запланировано публичное событие. Какое именно — он не уточнил, но отметил, что оно будет связано с Днем России. Пресс-секретарь президента указал, что мероприятия 12 июня «пройдут не в режиме видеоконференции», пишет «Росбалт».

Напомним, с конца марта из-за распространения коронавируса значительная часть встреч и совещаний Владимира Путина проходит в режиме телеконференций. Но время от времени он проводит и очные встречи. При этом в начале июня советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщал, что 12 июня пройдет церемония награждения Героев Труда, а 24 июня в Кремле наградят лауреатов государственных премий в области литературы, искусства, науки и технологий.