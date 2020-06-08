Общество

Псковская станция переливания крови принимает доноров, несмотря на ограничения из-за COVID-19

В полтора раза увеличились объемы сдачи крови в ГБУЗ «Станция переливания крови Псковской области». Об этом сообщила Псковской Ленте Новостей главный врач учреждения Любовь Малыхина.

По ее словам, несмотря на ограничения, введенные из-за коронавируса, станция переливания крови принимает доноров, поскольку их услуги востребованы всегда. «За последнее время в полтора раза увеличилось потребление крови и плазмы для лечебных учреждений», - пояснила главврач учреждения.

«В связи с коронавирусом мы сейчас не проводим акции и минимизировали количество выездов, поэтому стараемся приглашать проверенных доноров, которые себя зарекомендовали. Санитарно-эпидемиологический режим не позволяет нам образовывать скопление народа, поэтому приглашаем доноров в определенные часы», - пояснила она, добавив, что периодически сдавать кровь приходят и сотрудники других медицинских учреждений.

Специалисты станции переливания крови работают в средствах индивидуальной защиты (хотя, по признанию Любови Малыхиной, в жару это весьма непросто) с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм: ведется регулярное проветривание и обработка помещений. Когда пандемия коронавируса пройдет, Станция переливания крови Псковской области планирует усилить работу по привлечению псковичей к донорству, чтобы обновить базу доноров.

«Семь минут - и все. Зато чувствую себя хорошо»

Постоянным донором крови является депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов. Он донор с трехлетним стажем. В последний раз сдал 450 мл крови на прошлой неделе, а до этого - в апреле. Как сообщил депутат Псковской Ленте Новостей, у него универсальная - первая отрицательная группа крови, которая подходит всем.

Отвечая на вопрос, почему он стал донором, Сергей Колосов отметил, что это «порыв души». «Доброе дело хотелось сделать. Кровь всегда кому-то нужна, поэтому хотелось бы призвать псковичей, чтобы тоже к этому приобщались. Я и знакомых своих агитирую стать донорами», - отметил депутат.

По словам Сергея Колосова, за одну сдачу крови полагается 580 рублей и выходной. Однако за три года он ни разу не воспользовался положенным вознаграждением, поскольку не ради него сдает кровь.