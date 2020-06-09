Общество

Служащих в Росгвардии предлагают обеспечить продовольственным пайком

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается установить право кабмина определять перечень военнослужащих всех федеральных госорганов, в том числе Росгвардии, которые смогут иметь право на получение продовольственного пайка.

В пояснительной записке говорится, что соответствующий документ направлен на установление полномочий правительства «по определению перечней военнослужащих всех федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, а также лиц, проходящих службу в войсках Национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции… имеющих право на получение продовольственного пайка».

В настоящее время проходящие военную службу по контракту в войсках Росгвардии на должностях солдат (матросов), сержантов и старшин имеют право на бесплатное горячее питание. Однако не во всех частях есть такая возможность, кроме того, иногда это экономически нецелесообразно. В связи с этим предлагается обеспечить их продовольственным пайком, пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что принятие и реализация законопроекта не потребуют выделения дополнительных средств из федерального бюджета.