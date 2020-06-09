Общество

Роспотребнадзор доработал рекомендации по работе гостиниц и фитнес-клубов

После дополнительных консультаций с бизнес-сообществом Роспотребнадзор доработал методические рекомендации по работе гостиниц и фитнес-клубов. Новая версия документа опубликована на сайте ведомства.

Что касается гостиниц, то теперь требование о генеральной уборке помещений с очисткой систем вентиляции будет действовать для тех организаций, деятельность которых приостанавливалась. Аналогично требование к персоналу о наличии теста на коронавирус стало обязательным только для таких гостиниц, пишет «Парламентская газета».

В новых рекомендациях исключено требование по обязательному наличию в номере санузла, что важно для небольших гостиниц и хостелов. Унифицированы требования к работе ресторанов и баров, бань, саун, спортивных залов при гостиницах, излишние требования убраны.

В рекомендациях по работе фитнес-индустрии исключили ограничение по числу людей в бассейне. Ранее было прописано, что посещение бассейна должно быть из расчёта на одного человека не менее 10 кв. м площади зеркала воды. Однако требование о 5 кв. метрах на посетителя при занятиях аквааэробикой осталось в силе. Также убраны излишние требования к работе предприятий общественного питания, бань, саун при фитнес-клубах.