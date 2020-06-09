Общество

В России создадут танк на колесах

На базе унифицированной межвидовой колесной бронированной платформы «Бумеранг» возможно создание легкого танка, заявил генеральный директор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

По его словам, на платформу можно монтировать комплекс вооружения с пушкой вроде той, что установлена на самоходной установке 2С25 «Спрут-СД», пишет «Интерфакс».

«Растущая динамика современных локальных конфликтов требует высокой мобильности как стрелкового, так и артиллерийского вооружения. Если у наших заказчиков возникнет необходимость в создании такой боевой машины, то мы ее сделаем», — сказал менеджер.