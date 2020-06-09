Общество

Скульптуру «Я люблю Псков» могут перенести в другое место

Скульптуру «Я люблю Псков», установленную на прошлой неделе в центре города, могут перенести в другое место. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

По его словам, место, где эта малая архитектурная форма стоит сейчас (напротив здания по улице Карла Маркса, 1, с видом на набережную Псковы), «окончательно не утверждено». «Оно выбрано как пилотный проект. В администрации было обсуждение, где лучше поставить эту скульптуру, и пока сошлись на этом месте. Конструкция мобильна, и ее можно перевозить куда угодно», - пояснил Евгений Шапкин.

В целом он положительно воспринимает этот подарок городу, сделанный частной компанией. По его мнению, конструкция выглядит добротно и стоит на фоне красивого вида.

«Отношение к этой форме у меня положительное, это дань времени. В разных странах мира принято устанавливать что-то памятное, связанное с отношением к городам, - заметил гость студии. - Люди фотографируются рядом с такими скульптурами, а потом делятся снимками с друзьями. Это модно и приятно».

По его мнению, в Пскове не хватает малых архитектурных форм. «Но это не значит, что мы должны ими заставить весь город», - подчеркнул Евгений Шапкин.